На границе с Молдовой модернизировали пункт пропуска

На Буковине провели комплексную модернизацию пункта пропуска "Кельменцы – Ларга", расположенного на границе с Молдовой.

Об этом сообщило Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта, пишет "Европейская правда".

Ключевым решением при обновлении пункта пропуска стало использование модульной инфраструктуры. Это позволило избежать длительного капитального строительства.

До модернизации сотрудники служб работали в металлических вагончиках, которые не соответствовали современным требованиям и не обеспечивали удобных условий для работы.

В настоящее время на пункте установлены новые модульные помещения, отремонтированы дорожное покрытие и навесы, обустроена санитарная зона, автономная система канализации и система водоснабжения.

Первый заместитель министра по восстановлению Сергей Деркач совместно с главой областной военной администрации Русланом Осипенко осмотрели результаты модернизации. В ходе визита обсудили необходимость обеспечения пункта пропуска укрытием и дополнительной оценки решений по безопасности.

Ответственным службам было поручено представить конкретные предложения по усилению защиты людей на территории пункта пропуска.

Пункт пропуска "Кельменцы – Ларга" обеспечивает автомобильное сообщение между Украиной и Республикой Молдова и является частью транспортной сети Черновицкой области.

В ночь на 25 августа Россия нанесла удар по международному пункту пропуска "Виноградовка – Вулканешты", расположенному на украинско-молдавской границе.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что это уже третье российское нападение на украинско-молдавские пограничные переходы за последние две недели.

ПП "Виноградовка – Вулканешты" расположен недалеко от пункта пропуска "Табаки", который Россия атаковала на прошлой неделе.