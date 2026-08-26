Прем'єрка Данії розкритикувала непрохані поради в Instagram щодо її зовнішності

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен втомилася отримувати небажані поради щодо зовнішності і опублікувала у зв’язку з цим допис в Instagram.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на допис Фредеріксен.

У понеділок 48-річна очільниця уряду Данії написала, що щойно повернулася з поїздки в Україну, де під час війни їй довелося чути сирени повітряної тривоги.

За її словами, одне з перших повідомлень, яке вона отримала, коли повернулася до Данії, було такого змісту: "Привіт, Метте! А чи не зробити нам щось із твоєю маленькою плямкою на носі? З повагою, пластичний хірург".

Вона також опублікувала свою відповідь: "О ні. Я задоволена своїм тілом – мені справді не потрібно, щоб чоловік-пластичний хірург висловлював свою думку з цього приводу!".

У дописі в Instagram Фредеріксен відзначила, що не може порахувати, скільки повідомлень отримала за весь час щодо своєї зовнішності.

"Особливо про те, що в мене потворні зуби та рідке волосся. Що в мене є потворна "бородавка" на носі та поради зробити собі ботокс. Я не втручаюся в те, що інші роблять зі своєю зовнішністю. Сама я цілком задоволена своїм тілом. Таким, яким воно є, коли ти жінка і наближаєшся до 50-річчя", – написала Фредеріксен.

Вона додала, що відчуває "трохи старомодне обурення", і якщо вже хтось вирішить написати їй, то хай це буде про щось "більш суттєве", а не повідомлення про її ніс.

"Сьогодні я надсилаю особливі теплі думки всім вам, хто щодня мусить вислуховувати зауваження щодо тих ідеальних недосконалостей, з якими ми всі ходимо", – написала Фредеріксен.

Фредеріксен, соціал-демократка та друга жінка-прем’єрка Данії, зараз перебуває на посаді третій термін. Вона очолює цю країну-члена Європейського Союзу та НАТО з середини 2019 року і є однією із найдовготриваліших керівниць урядів у Європі.

Вона пообіцяла зберігати тверду позицію щодо амбіцій президента США Дональда Трампа стосовно Гренландії та продовжувати підтримувати Україну у протистоянні російській агресії.

Під час візиту до Києва 23 серпня Фредеріксен звернулася до західних партнерів України із закликом передати Києву ракети до систем ППО Patriot.

Читайте також про те, як цьогоріч Фредеріксен знову очолила уряд Данії.