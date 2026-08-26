Премьер Дании раскритиковала нежелательные советы в Instagram о ее внешности

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен устала получать нежелательные советы относительно своей внешности и опубликовала в связи с этим пост в Instagram.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пост Фредериксен.

В понедельник 48-летняя глава правительства Дании написала, что только что вернулась из поездки в Украину, где во время войны ей пришлось слышать сирены воздушной тревоги.

По её словам, одно из первых сообщений, которое она получила по возвращении в Данию, было следующего содержания: "Привет, Метте! А не сделать ли нам что-нибудь с твоим маленьким пятнышком на носу? С уважением, пластический хирург".

Она также опубликовала свой ответ: "О нет. Я довольна своим телом – мне действительно не нужно, чтобы мужчина-пластический хирург высказывал своё мнение по этому поводу!".

В посте в Instagram Фредериксен отметила, что не может сосчитать, сколько сообщений получила за всё время насчёт своей внешности.

"Особенно о том, что у меня уродливые зубы и редкие волосы. Что у меня есть уродливая "бородавка" на носу и советы сделать себе ботокс. Я не вмешиваюсь в то, что другие делают со своей внешностью. Сама я вполне довольна своим телом. Таким, каким оно есть, когда ты женщина и приближаешься к 50-летию", – написала Фредериксен.

Она добавила, что испытывает "немного старомодное возмущение", и если уж кто-то решит написать ей, то пусть это будет о чём-то "более существенном", а не о её носе.

"Сегодня я посылаю особые теплые мысли всем вам, кому каждый день приходится выслушивать замечания об этих идеальных несовершенствах, с которыми мы все ходим", – написала Фредериксен.

Фредериксен, социал-демократка и вторая женщина на посту премьер-министра Дании, сейчас находится в должности третий срок. Она возглавляет эту страну – члена Европейского Союза и НАТО – с середины 2019 года и является одной из самых долгоправящих премьер-министров в Европе.

Она пообещала сохранять твёрдую позицию в отношении амбиций президента США Дональда Трампа по Гренландии и продолжать поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

Во время визита в Киев 23 августа Фредериксен обратилась к западным партнерам Украины с призывом передать Киеву ракеты для систем ПВО Patriot.

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