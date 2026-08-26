Уряд Мадяра постановив, що поведінка Росії становить загрозу для Угорщини

Уряд Петера Мадяра вважає Росію загрозою не лише для Угорщини, а й для безпеки Європи та міжнародного порядку – така позиція була викладена в інструкціях для делегації Будапешта на 81-ту сесію Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на оприлюднений текст керівних принципів для угорської делегації.

Документ, підписаний Петером Мадяром, був опублікований в Офіційному віснику країни 25 серпня.

"Угорщина засуджує російську військову агресію та повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також визнає право України на самооборону. Поведінка Росії становить загрозу для Угорщини, Європи та світового порядку, а також ставить під серйозну небезпеку угорській меншині, що проживає на Закарпатті", – йдеться у затвердженому документі.

Відзначається, що саме тому Угорщина підтримує "всі зусилля, спрямовані на ініціювання переговорів щодо досягнення стійкого миру та довгострокових гарантій безпеки".

Нагадаємо, після перемоги на парламентських виборах восени Мадяр заявив, що Росія є загрозою для Європи, а російські люди – ні.

У червні Мадяр, виступаючи у парламенті, гостро розкритикував владу часів Віктора Орбана за "дружбу" з Кремлем.

13 травня 2026 року Угорщина вперше викликала російського посла через атаку РФ на Закарпаття.