Правительство Мадьяра постановило, что поведение России представляет угрозу для Венгрии

Правительство Петера Мадьяра считает Россию угрозой не только для Венгрии, но и для безопасности Европы и международного порядка – такая позиция была изложена в инструкциях для делегации Будапешта на 81-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обнародованный текст руководящих принципов для венгерской делегации.

Документ, подписанный Петером Мадьяром, был опубликован в Официальном вестнике страны 25 августа.

"Венгрия осуждает российскую военную агрессию и полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, а также признает право Украины на самооборону. Поведение России представляет угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка, а также подвергает серьезной опасности венгерское меньшинство, проживающее в Закарпатье", – говорится в утвержденном документе.

Отмечается, что именно поэтому Венгрия поддерживает "все усилия, направленные на инициирование переговоров по достижению устойчивого мира и долгосрочных гарантий безопасности".

Напомним, после победы на парламентских выборах осенью Мадьяр заявил, что Россия представляет угрозу для Европы, а русские люди – нет.

В июне Мадьяр, выступая в парламенте, резко раскритиковал власть времен Виктора Орбана за "дружбу" с Кремлем.

13 мая 2026 года Венгрия впервые вызвала российского посла из-за атаки РФ на Закарпатье.