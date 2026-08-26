Трамп и Навроцкий – в хвосте рейтинга западных лидеров, вызывающих симпатию у украинцев

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Кароль Навроцкий оказались в хвосте рейтинга западных лидеров, вызывающих симпатию у украинцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют данные опроса Rating Group, проведенного 4–9 августа.

Опрос показал, что 20% респондентов положительно относятся к президенту Польши Каролю Навроцкому, тогда как отрицательно – 62%. Число тех, кто положительно относится к Трампу, еще меньше: 16%. Отрицательно к лидеру США относятся 77% опрошенных.

Таким образом, Навроцкий и Трамп среди западных политиков, фигурирующих в рейтинге, получили наименьшее количество симпатий среди респондентов. В то же время наихудшее отношение украинцы демонстрируют к лидерам РФ и Беларуси Владимиру Путину (97% негатива) и Александру Лукашенко (90% негатива).

Опрос показал, что уровень положительного отношения к президенту Франции Эмманюэлю Макрону и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану вырос по сравнению с 2024 годом.

Канцлера Германии Фридриха Мерца воспринимают более положительно, чем предыдущих канцлеров Германии. Если Мерца положительно оценивают 64% по состоянию на август 2026 года, то к Олафу Шольцу по состоянию на февраль 2025 года положительно относились 57%.

Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра оценивают значительно положительнее, чем его предшественника Виктора Орбана, у которого было 74% негатива (у Мадьяра – 34%).

Напомним, обнародованный в апреле опрос показал, что среди украинцев снизилось доверие к гарантиям безопасности как со стороны Европы, так и со стороны США в случае повторного нападения России.

В марте сообщалось, что большинство украинцев сохранили положительное отношение к Соединённым Штатам в целом, однако к американской администрации преобладает отрицательное отношение.