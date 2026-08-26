Сумская область получила от Швеции оборудование для защиты энергообъектов
Прифронтовые общины Сумской области получили от Швеции новую партию средств физической защиты энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, пишет "Европейская правда".
Пакет гуманитарной помощи весом 28,4 тонны включает габионы и транспортные контейнеры.
В Минэнерго выразили благодарность Шведскому агентству гражданской защиты и устойчивости за поддержку Украины и помощь пострадавшим общинам.
Там также отметили, что Механизм гражданской защиты ЕС оказал логистическую поддержку для доставки этой помощи.
Сообщалось, что Министерство экономики Латвии в дополнение к ранее принятому решению о закупке дизельных генераторов для Черниговской области направит остаток средств на приобретение еще 12 дизельных генераторов.
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