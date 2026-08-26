Сумская область получила от Швеции оборудование для защиты энергообъектов

Прифронтовые общины Сумской области получили от Швеции новую партию средств физической защиты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, пишет "Европейская правда".

Пакет гуманитарной помощи весом 28,4 тонны включает габионы и транспортные контейнеры.

В Минэнерго выразили благодарность Шведскому агентству гражданской защиты и устойчивости за поддержку Украины и помощь пострадавшим общинам.

Там также отметили, что Механизм гражданской защиты ЕС оказал логистическую поддержку для доставки этой помощи.

Сообщалось, что Министерство экономики Латвии в дополнение к ранее принятому решению о закупке дизельных генераторов для Черниговской области направит остаток средств на приобретение еще 12 дизельных генераторов.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала продолжение гуманитарной помощи Украине в предстоящий зимний сезон.

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью "Европейской правде" заявил, что Украине важно быть готовой к "худшему" сценарию относительно того, какой будет ситуация зимой.