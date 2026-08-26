Украинцы считают самыми дружественными странами Францию, Британию и Литву

Франция, Великобритания и Литва возглавили рейтинг государств, которые украинцы считают наиболее дружественными по отношению к Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос Rating Group, проведенный 4–9 августа.

Однозначно дружественной или скорее дружественной к Украине Францию назвали 81% респондентов, Великобританию – 80%, а Литву – 77%. Далее в рейтинге идут Германия (77%) и Молдова (68%).

Абсолютное большинство украинцев также считает дружественными странами Румынию (56%), США (54%) и Польшу (50%).

Около половины оценивают отношение Турции как дружественное (48%), ещё 41% ответили, что оно нейтральное.

Неоднозначное отношение украинцы ощущают со стороны Венгрии (23% – дружественное, 36% – нейтральное, 35% – враждебное).

Что касается позиции Китая, то украинцы имеют о нем преимущественно негативное представление (53% сказали, что отношение Китая враждебное).

Наиболее враждебное отношение украинцы ощущают со стороны России (97% негатива) и Беларуси (83% негатива).

По сравнению с прошлыми годами представления стали более позитивными в отношении позиции Франции, Германии, Турции и Венгрии. Несколько ухудшились оценки отношения Польши к Украине.

Как сообщалось, тот же опрос показал, что президент США Дональд Трамп и президент Польши Кароль Навроцкий оказались в хвосте рейтинга западных лидеров, которым симпатизируют украинцы.

Напомним, обнародованный в апреле опрос показал, что среди украинцев снизилось доверие к гарантиям безопасности как со стороны Европы, так и со стороны США в случае повторного нападения России.