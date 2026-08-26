Уряд Іспанії схвалив спільну з Польщею закупівлю літаків-заправників

Уряд Іспанії дав "зелене світло" спільній іспано-польській закупівлі літаків-заправників Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT).

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Aviation week.

Під час засідання 25 серпня іспанський уряд схвалив витрати у розмірі до 5,4 мільярда євро на нерозголошену кількість літаків і супутнє логістичне забезпечення.

Метою контракту, який діятиме сім років, є придбання літаків та забезпечення логістичної підтримки, необхідної для їх введення в експлуатацію.

Літаки A330 MRTT використовуються для дозаправки в повітрі, але також можуть використовуватися для перевезення особового складу та вантажів, медичної евакуації та інших функцій.

На початку липня віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш оголосив, що Польща замовить чотири літаки-заправники A330 MRTT у європейської компанії Airbus. Він тоді оголосив, що закупівля буде профінансована через механізм SAFE ЄС, а замовлення буде реалізовано спільно з Іспанією.

Наприкінці червня міністр національної оборони відвідав Мадрид, де поспілкувався з іспанською колегою Маргаритою Роблес, а також відвідав завод Airbus поблизу Мадрида.

Іспанія вже є оператором MRTT і використовує трійку модифікованих колишніх цивільних літаків Iberia A330-200. Наразі іспанські літаки оснащені лише системою дозаправляння "шланг-конус", але за потреби їх можна буде адаптувати та обладнати дозаправною штангою пізніше.

У Європі Airbus є єдиним виробником літаків-заправників, який має право на фінансування SAFE.

Нагадаємо, у червні Європейський інвестиційний банк вирішив надати Airbus найбільший в історії кредит на 3 млрд євро.

Також повідомляли, що національний авіаперевізник Польщі поповнить флот 40 сучасними літаками Airbus A220.