Польша ожидает еще одну партию истребителей F-35

В среду в Польшу прибудет вторая партия истребителей F-35, заказанных у американской компании Lockheed Martin.

Об этом в сети X сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает "Европейская правда".

Министр объявил, что пять новых истребителей уже направляются к 32-й базе тактической авиации в Ласке Лодзинского воеводства.

"Это укрепление не только боеспособности ВВС, но и всей системы безопасности, которую мы создаем вместе с нашими союзниками", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Вместе с вновь прибывшими самолетами Польша будет иметь на вооружении восемь истребителей F-35.

Первые три F-35 – многоцелевые самолеты пятого поколения производства американской компании Lockheed Martin – прибыли на 32-ю тактическую авиабазу в Ласке во второй половине мая.

В 2020 году Польша заказала для своих Военно-воздушных сил 32 многоцелевых самолета F-35. Отмечается, что истребители будут отправлены на 32-ю тактическую авиабазу в Ласке, где в настоящее время размещены некоторые польские F-16, а на следующем этапе – на 21-ю тактическую авиабазу в Свидвине, где ранее были развернуты недавно выведенные из эксплуатации советские Су-22.

Напомним, в марте польская компания Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 подписала контракт с американским производителем Lockheed Martin на обслуживание ударных вертолетов AH-64 Apache в Польше.

Сообщалось, что 26 августа правительство Испании дало "зелёный свет" совместной испано-польской закупке самолётов-заправщиков Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT).