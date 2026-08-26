Американський президент Дональд Трамп висловився щодо Канади на тлі чергового торговельного загострення між країнами.

Про це він сказав під час спілкування з американськими ЗМІ, його цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У середу, 26 серпня, Трамп заявив, що "настав час дати Канаді зрозуміти, що так більше не можна".

"У мене була угода, і це була досить хороша угода, знаєте, справді непогана. У них немає нічого такого, що нам обов’язково потрібно, гаразд, ми можемо обійтися без цього. Тобто є кілька речей, відсутність яких створила б певні незручності, але ми можемо дістати їх деінде. І настав час дати Канаді зрозуміти, що так більше робити не можна", – додав американський президент.

Нагадаємо, після провалу торговельних переговорів Сполучені Штати 22 серпня запровадили 50% мита на канадські товари загальною вартістю близько $20 млрд.

25 серпня Канада заявила, що введе нові мита на імпорт з США на тлі загострення торговельної війни між країнами.

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