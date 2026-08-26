Трамп высказался о Канаде на фоне торгового обострения

Американский президент Дональд Трамп высказался по поводу Канады на фоне очередного обострения торговых отношений между странами.

Об этом он заявил во время беседы с американскими СМИ, как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В среду, 26 августа, Трамп заявил, что "пришло время дать Канаде понять, что так больше нельзя".

"У меня было соглашение, и это было довольно хорошее соглашение, знаете, действительно неплохое. У них нет ничего такого, что нам обязательно нужно, ладно, мы можем обойтись без этого. Есть несколько вещей, отсутствие которых создало бы определенные неудобства, но мы можем достать их где-нибудь еще. И пришло время дать Канаде понять, что так больше делать нельзя", – добавил американский президент.

Напомним, после провала торговых переговоров Соединённые Штаты 22 августа ввели 50-процентные пошлины на канадские товары общей стоимостью около $20 млрд.

25 августа Канада заявила, что введёт новые пошлины на импорт из США на фоне обострения торговой войны между странами.

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