На границе с Молдовой возобновил работу КПП, который закрывали после атаки "Шахедов"
Новости — Среда, 26 августа 2026, 17:58 —
Международный автомобильный пункт пропуска "Виноградовка" на границе Украины и Молдовы возобновил работу после российского удара.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, пишет "Европейская правда".
Днём 26 августа в ГПСУ сообщили, что КПП "Виноградовка – Вулканешты" возобновил работу и осуществляет пропуск граждан и транспортных средств.
Молдовскую сторону уведомили о возобновлении пропускных операций.
Напомним, в ночь на 25 августа российские ударные БпЛА атаковали инфраструктуру КПП "Виноградовка – Вулканешты".
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что это уже третий российский удар по пунктам пересечения границы между Украиной и Молдовой за последние две недели.
До этого на прошлой неделе Россия атаковала соседний КПП "Табаки".
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