На границе с Молдовой возобновил работу КПП, который закрывали после атаки "Шахедов"

Международный автомобильный пункт пропуска "Виноградовка" на границе Украины и Молдовы возобновил работу после российского удара.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, пишет "Европейская правда".

Днём 26 августа в ГПСУ сообщили, что КПП "Виноградовка – Вулканешты" возобновил работу и осуществляет пропуск граждан и транспортных средств.

Молдовскую сторону уведомили о возобновлении пропускных операций.

Напомним, в ночь на 25 августа российские ударные БпЛА атаковали инфраструктуру КПП "Виноградовка – Вулканешты".

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что это уже третий российский удар по пунктам пересечения границы между Украиной и Молдовой за последние две недели.

До этого на прошлой неделе Россия атаковала соседний КПП "Табаки".