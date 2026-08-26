Сенатор США сподівається, що у Москві глава ЦРУ попередив Путіна не йти на ескалацію

Сенатор-демократ Річард Блументаль, співавтор законопроєкту про санкції проти Росії, прокоментував візит американського директора ЦРУ Джона Реткліффа до Росії.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

У Блументаля попросили прокоментувати нещодавній візит Реткліффа до Москви.

"Я не отримував жодної закритої інформації чи розвідданих. Але як людина, яка знайома з розвідданими щодо Путіна і загалом щодо України, я сподіваюся, що він передав попередження щодо ескалації. А саме: забудьте про це. Будуть наслідки", – відповів він.

Американський сенатор наголосив, що очільник Кремля має знати, що "Сполучені Штати будуть залучені, якщо відбудеться така ескалація, яку він може розглядати".

"Я сподіваюся – насправді я дуже сподіваюся, – що послання було таким: "Не робіть цього. Забудьте про це. Вам не дадуть можливості діяти безкарно", – додав Блументаль.

Першим про поїздку Реткліффа повідомив телеканал CBS. Новина про його поїздку з’явилася після того, як у московському аеропорту було помічено транспортний літак ВПС США Boeing C-17A Globemaster III, а також кортеж американських дипломатів.

За даними The Wall Street Journal, директор ЦРУ Джон Реткліфф приїхав до Москви, оскільки американська сторона зібрала розвіддані про ранні приготування Росії до можливої військової мобілізації.

За інформацією джерел, Вашингтон попросив Київ деякий час не атакувати Москву і Санкт-Петербург на тлі візиту глави ЦРУ.

А американський президент Дональд Трамп вважає, що з візиту Реткліффа до Москви "можливо, щось вийде".