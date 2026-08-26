Сенатор США надеется, что в Москве глава ЦРУ предостерег Путина от эскалации

Сенатор-демократ Ричард Блументаль, соавтор законопроекта о санкциях против России, прокомментировал визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Россию.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Блументаля попросили прокомментировать недавний визит Ретклиффа в Москву.

"Я не получал никакой секретной информации или разведданных. Но как человек, знакомый с разведданными о Путине и в целом об Украине, я надеюсь, что он передал предупреждение об эскалации. А именно: забудьте об этом. Будут последствия", – ответил он.

Американский сенатор подчеркнул, что глава Кремля должен знать, что "Соединенные Штаты будут вовлечены, если произойдет такая эскалация, которую он может рассматривать".

"Я надеюсь – на самом деле я очень надеюсь, – что послание было таким: „Не делайте этого. Забудьте об этом. Вам не дадут возможности действовать безнаказанно", – добавил Блументаль.

Первым о поездке Ретклиффа сообщил телеканал CBS. Новость о его поездке появилась после того, как в московском аэропорту был замечен транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III, а также кортеж американских дипломатов.

По данным The Wall Street Journal, директор ЦРУ Джон Ретклифф прибыл в Москву, поскольку американская сторона собрала разведданные о ранних приготовлениях России к возможной военной мобилизации.

По информации источников, Вашингтон попросил Киев какое-то время не наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу на фоне визита главы ЦРУ.

А американский президент Дональд Трамп считает, что из визита Ретклиффа в Москву "возможно, что-то выйдет".