В Риме обещают скорое решение по новому пакету помощи Украине
Глава МИД Италии заявил, что решение о следующем итальянском пакете помощи Украине будет утверждено быстро.
Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".
Таяни отметил, что Министерство обороны уже готовит новый пакет помощи Украине.
"Министр (обороны – Ред.) Крозетто, я и министр экономики Джоржетти подпишем пакет. Посмотрим, какими будут временные рамки, но это произойдет довольно быстро", – сказал он на пресс-конференции.
Таяни добавил, что ввиду приближения зимы для Украины также крайне актуальна энергетическая помощь.
"Мы оказываем политическую, финансовую и энергетическую поддержку и продолжим это делать", – заявил министр.
За несколько дней до этого Таяни анонсировал новый пакет помощи Украине.
Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто считает, что Украина уже одержала победу в войне против России – если оценивать ситуацию с учетом ожиданий в начале полномасштабного вторжения.