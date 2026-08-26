В Риме обещают скорое решение по новому пакету помощи Украине

Глава МИД Италии заявил, что решение о следующем итальянском пакете помощи Украине будет утверждено быстро.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Таяни отметил, что Министерство обороны уже готовит новый пакет помощи Украине.

"Министр (обороны – Ред.) Крозетто, я и министр экономики Джоржетти подпишем пакет. Посмотрим, какими будут временные рамки, но это произойдет довольно быстро", – сказал он на пресс-конференции.

Таяни добавил, что ввиду приближения зимы для Украины также крайне актуальна энергетическая помощь.

"Мы оказываем политическую, финансовую и энергетическую поддержку и продолжим это делать", – заявил министр.

За несколько дней до этого Таяни анонсировал новый пакет помощи Украине.

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто считает, что Украина уже одержала победу в войне против России – если оценивать ситуацию с учетом ожиданий в начале полномасштабного вторжения.