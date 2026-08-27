FT: четыре страны ЕС подготовили письмо в Еврокомиссию по поводу замороженных активов РФ для Украины

Страны ЕС, в частности Швеция, Нидерланды, Испания и Польша, хотят, чтобы Брюссель возобновил усилия по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Украины.

Об этом в четверг сообщило издание Financial Times, пишет "Европейская правда".

Планы по финансированию Украины за счет более 200 млрд евро активов российского центрального банка, хранящихся в ЕС под санкциями, провалились прошлой зимой, поскольку Бельгия, где хранится большая часть этих средств, заблокировала эту инициативу.

По словам четырех человек, ознакомленных с документом, в письме коалиции государств в адрес Европейской комиссии будет содержаться призыв к исполнительному органу ЕС возобновить работу над концепцией и получить разъяснения относительно прогресса в разработке альтернативных правовых и технических механизмов, которые позволили бы обойти вето Бельгии.

"Пришло время начать новую дискуссию о том, как мы можем и в дальнейшем использовать замороженные активы России в интересах Украины и нас самих", – заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Один из источников отметил, что это "призыв к Европейской комиссии выполнить техническую работу" с целью использования этих активов и облегчения бюджетных нужд Киева.

Ожидается, что письмо будет отправлено в четверг.

В то время как Киев прилагает все усилия, чтобы защитить свои города от обстрелов российскими ракетами, столицы стран ЕС теперь обеспокоены тем, что стране требуется дополнительное финансирование, помимо кредита в размере 90 млрд евро, привлеченного за счет бюджета блока.

"Кредит в размере 90 млрд евро является проявлением обязательства ЕС поддерживать Украину, но его явно недостаточно", – отметила Стенергард.

Бельгия, как и в прошлом году, испытывает те же опасения: она боится юридических репрессалий со стороны России и предупреждает о рисках для финансовых рынков в случае вмешательства в суверенные активы.

"Со времени прошлой дискуссии и провала ничего не изменилось", – отметил один из собеседников.

Призыв вернуться к предложению о замороженных активах совпадает с обострением дебатов относительно объема и финансирования следующего семилетнего совместного бюджета ЕС.

Во время визита в Киев 18 августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что Бельгии нужны гарантии того, что она не останется одна с расходами в случае успешного обжалования Россией этого решения в суде.

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул: сейчас настало время активно вернуться к обсуждению темы замороженных активов и того, как их можно использовать в интересах Украины.