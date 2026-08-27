Прем’єр Канади виступить в Європарламенті на тлі торговельної суперечки зі США

Канадський прем’єр-міністр Марк Карні виступить перед Європейським парламентом наступного місяця на тлі того, що Канада та ЄС прагнуть тісніших зв'язків після тарифної суперечки Оттави з Вашингтоном.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

17 вересня прем’єр-міністр Канади виступить перед Європейським парламентом, а перед цим візьме участь у промові голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн "Про стан Союзу", в якій вона викладає пріоритети та політичний курс ЄС.

Хоча запрошення почесних гостей з-поза меж блоку на такі події не є рідкістю, участь Карні має більш політичний характер, ніж у попередні роки, коли Брюссель віддавав перевагу представникам громадянського суспільства або фокусувався на Україні.

Цей крок також збігається з обіцянкою канадського лідера прагнути до ще тіснішого партнерства з ЄС на тлі ескалації торговельної війни між США та Канадою, яка переросла в історичне протистояння.

"Важливий візит прем’єр-міністра стане нагодою поглибити зв’язки між ЄС та Канадою та зміцнити наші відносини", – написала в соцмережах президентка Європейського парламенту Роберта Метсола.

Минулого тижня торговельні переговори між Канадою та США провалилися після місяців складних консультацій, при цьому Оттава звинуватила Вашингтон у втручанні в її суверенітет через вимоги поступок щодо французької мови та надмірні вимоги в межах торгових відносин.

Адміністрація Дональда Трампа стверджує, що Канада перебуває під захистом США, витрачає недостатньо коштів на оборону, а Карні використовує тактику "крутого хлопця" для політичної вигоди.

Після провалу торговельних переговорів Сполучені Штати 22 серпня запровадили 50% мита на канадські товари загальною вартістю близько $20 млрд.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що нова хвиля американських мит проти Канади є прорахунком, та анонсував мита у відповідь.

Також американський президент Дональд Трамп заявив, що Канада "обкрадає" США, та назвав її "найскладнішою" країною, з якою йому доводиться мати справу.

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