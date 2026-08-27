Премьер Канады выступит в Европарламенте на фоне торгового спора с США

Премьер-министр Канады Марк Карни выступит перед Европейским парламентом в следующем месяце на фоне стремления Канады и ЕС к укреплению связей после тарифного спора Оттавы с Вашингтоном.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

17 сентября премьер-министр Канады выступит перед Европейским парламентом, а перед этим примет участие в речи председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен "О состоянии Союза", в которой она излагает приоритеты и политический курс ЕС.

Хотя приглашение почетных гостей из-за пределов блока на такие мероприятия – не редкость, участие Карни носит более политический характер, чем в предыдущие годы, когда Брюссель отдавал предпочтение представителям гражданского общества или уделял особое внимание Украине.

Этот шаг также совпадает с обещанием канадского лидера стремиться к еще более тесному партнерству с ЕС на фоне эскалации торговой войны между США и Канадой, которая переросла в историческое противостояние.

"Важный визит премьер-министра станет поводом для углубления связей между ЕС и Канадой и укрепления наших отношений", – написала в соцсетях председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

На прошлой неделе торговые переговоры между Канадой и США сорвались после нескольких месяцев сложных консультаций, при этом Оттава обвинила Вашингтон во вмешательстве в её суверенитет из-за требований уступок в отношении французского языка и чрезмерных требований в рамках торговых отношений.

Администрация Дональда Трампа утверждает, что Канада находится под защитой США, тратит недостаточно средств на оборону, а Карни использует тактику "крутого парня" для политической выгоды.

После провала торговых переговоров Соединённые Штаты 22 августа ввели 50-процентную пошлину на канадские товары общей стоимостью около $20 млрд.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что новая волна американских пошлин против Канады является просчётом, и анонсировал ответные пошлины.

Также американский президент Дональд Трамп заявил, что Канада "обкрадывает" США, и назвал её "самой сложной" страной, с которой ему приходится иметь дело.

Читайте материал "ЕвроПравды": Битва за экспорт и суверенитет: почему Канада вступила в торговую войну с Трампом и что поставлено на карту.