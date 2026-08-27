Більшість громадян Німеччини відхиляють центральні вимоги з виборчої програми "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") на виборах до ландтагу Саксонії-Ангальт, що на сході країни.

Про це свідчать дані репрезентативного опитування інституту Forsa, пише Spiegel.

Лише 17% опитаних погодилися з тезою про те, що іноземні лікарі через "мовні труднощі" та "інше культурне походження" часто є малопридатними для належного лікування німецьких громадян.

Лише 16% підтримали твердження, що залучення фахівців "із чужих культур" призводить до проблем і загрожує благополуччю пацієнтів, зокрема в сфері охорони здоров’я та догляду.

Кілька вимог "АдН" у сфері шкільної політики також не здобули підтримки відчутної більшості. Зокрема, у ході опитування лише 24% підтримали вимогу про те, що вчителям слід заборонити висловлювати власну думку під час дискусій з учнями.

31% висловився за створення додаткових можливостей подання скарг для батьків і школярів.

Дещо вищою була підтримка позицій щодо взаємин із церквами. 44% підтримали твердження, що церкви не можуть претендувати на особливий статус завдяки збору церковного податку та державним виплатам.

37% підтримали вимогу дозволити використання доходів від церковного податку в майбутньому лише на витрати на персонал і утримання будівель.

За даними RTL та n-tv, 13 та 14 серпня було опитано 1007 осіб по всій країні. Статистична похибка становила плюс-мінус три відсоткові пункти. Опитування проведене на замовлення RTL та n-tv.

Перед виборами до ландтагу Саксонії-Ангальт, які відбудуться 6 вересня, "АдН" за даними кількох опитувань упевнено лідирує.

Водночас у суспільстві вже кілька тижнів тривають дебати щодо змісту та реалістичності виконання її виборчої програми.

Нагадаємо, лідерка "АдН" Аліса Вайдель підтвердила наміри партії вивести Німеччину з Шенгенської зони та єврозони, якщо політсила переможе на загальнонаціональних виборах.