Большинство немцев – против ключевых пунктов предвыборной программы ультраправых на востоке страны

Большинство граждан Германии не поддерживают основные требования предвыборной программы "Альтернативы для Германии" ("АдГ") на выборах в ландтаг земли Саксония-Анхальт, расположенной на востоке страны.

Об этом свидетельствуют данные репрезентативного опроса института Forsa, пишет Spiegel.

Лишь 17% опрошенных согласились с тезисом о том, что иностранные врачи из-за "языковых трудностей" и "иного культурного происхождения" зачастую не подходят для надлежащего лечения граждан Германии.

Лишь 16% поддержали утверждение, что привлечение специалистов "из чужих культур" приводит к проблемам и угрожает благополучию пациентов, в частности в сфере здравоохранения и ухода.

Некоторые требования "АдГ" в сфере школьной политики также не получили поддержки значительного большинства. В частности, в ходе опроса лишь 24% поддержали требование о том, что учителям следует запретить высказывать собственное мнение во время дискуссий с учениками.

31% высказались за создание дополнительных возможностей подачи жалоб для родителей и школьников.

Несколько выше была поддержка позиций относительно взаимоотношений с церквями. 44% поддержали утверждение, что церкви не могут претендовать на особый статус благодаря сбору церковного налога и государственным выплатам.

37% поддержали требование разрешить использование доходов от церковного налога в будущем только на расходы на персонал и содержание зданий.

По данным RTL и n-tv, 13 и 14 августа было опрошено 1007 человек по всей стране. Статистическая погрешность составила плюс-минус три процентных пункта. Опрос проведен по заказу RTL и n-tv.

Перед выборами в ландтаг Саксонии-Анхальт, которые состоятся 6 сентября, "АдГ" по данным нескольких опросов уверенно лидирует.

В то же время в обществе уже несколько недель продолжаются дебаты о содержании и реалистичности выполнения её предвыборной программы.

Напомним, лидер "АдГ" Алиса Вайдель подтвердила намерения партии вывести Германию из Шенгенской зоны и еврозоны, если политическая сила победит на общенациональных выборах.