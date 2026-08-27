Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Румунії

Міністерство закордонних справ Росії заявило у четвер, що оголосило дипломата посольства Румунії в Москві персоною нон грата.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в пресслужбі МЗС РФ.

Зазначається, що у четвер до Департаменту державного протоколу МЗС Росії було викликано тимчасову повірену у справах Румунії Ліліану Бурду, якій вручили ноту про оголошення персоною нон грата співробітника румунського посольства в Москві.

Як заявили в зовнішньополітичному відомстві РФ, цей крок є відповіддю на рішення Румунії, "яке не було нічим обґрунтовано", про оголошення персоною нон грата працівника російської дипмісії в Бухаресті.

Це відбувається на тлі численних інцидентів з російськими дронами, які порушують повітряний простір Румунії під час атак РФ на українські порти Одещини.

Наприкінці липня румунське Міністерство закордонних справ оголосило, що одного з членів російської дипломатичної місії в Бухаресті буде оголошено персоною нон грата.

Це сталося після того, як Румунія третій день поспіль збила з винищувача дрона-порушника повітряного простору.

У червні Бухарест вдався до закриття російського генконсульства, а також оголосив російського генконсула персоною нон грата минулого місяця. Це стало реакцією на падіння російського безпілотника на житловий будинок в Галаці 29 травня.

У відповідь Росія вирішила оголосити генконсула Румунії персоною нон грата і закрити генеральне консульство країни у Санкт-Петербурзі.