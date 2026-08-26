МЗС Росії викликало представницю Румунії

Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасову повірену у справах Румунії в Москві Ліліану Бурду.

Про це повідомляє ТАСС, передає "Європейська правда".

Тимчасова повірена у справах Румунії має з’явитися до російського МЗС у четвер, 27 серпня.

Про причини виклику румунської дипломатки поки не повідомляється.

Наприкінці липня румунське Міністерство закордонних справ оголосило, що одного з членів російської дипломатичної місії в Бухаресті буде оголошено персоною нон грата.

Це сталося після того, як Румунія третій день поспіль збила з винищувача дрона-порушника повітряного простору.

У червні Бухарест вдався до закриття російського генконсульства, а також оголосив російського генконсула персоною нон грата минулого місяця. Це стало реакцією на падіння російського безпілотника на житловий будинок в Галаці 29 травня.

У відповідь Росія вирішила оголосити генконсула Румунії персоною нон грата і закрити генеральне консульство країни у Санкт-Петербурзі.