МЗС Росії викликало представницю Румунії
Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасову повірену у справах Румунії в Москві Ліліану Бурду.
Про це повідомляє ТАСС, передає "Європейська правда".
Тимчасова повірена у справах Румунії має з’явитися до російського МЗС у четвер, 27 серпня.
Про причини виклику румунської дипломатки поки не повідомляється.
Наприкінці липня румунське Міністерство закордонних справ оголосило, що одного з членів російської дипломатичної місії в Бухаресті буде оголошено персоною нон грата.
Це сталося після того, як Румунія третій день поспіль збила з винищувача дрона-порушника повітряного простору.
У червні Бухарест вдався до закриття російського генконсульства, а також оголосив російського генконсула персоною нон грата минулого місяця. Це стало реакцією на падіння російського безпілотника на житловий будинок в Галаці 29 травня.
У відповідь Росія вирішила оголосити генконсула Румунії персоною нон грата і закрити генеральне консульство країни у Санкт-Петербурзі.