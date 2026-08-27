Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии

Министерство иностранных дел России заявило в четверг, что объявило дипломата посольства Румынии в Москве персоной нон грата.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Отмечается, что в четверг в Департамент государственного протокола МИД России была вызвана временная поверенная в делах Румынии Лилиана Бурду, которой вручили ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника румынского посольства в Москве.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ, этот шаг является ответом на решение Румынии, "которое не было ничем обосновано", об объявлении персоной нон грата сотрудника российской дипмиссии в Бухаресте.

Это происходит на фоне многочисленных инцидентов с российскими дронами, нарушающими воздушное пространство Румынии во время атак РФ на украинские порты Одесской области.

В конце июля румынское Министерство иностранных дел объявило, что один из членов российской дипломатической миссии в Бухаресте будет объявлен персоной нон грата.

Это произошло после того, как Румыния третий день подряд сбила с истребителя дрон, нарушивший воздушное пространство.

В июне Бухарест прибег к закрытию российского генерального консульства, а также объявил российского генерального консула персоной нон грата в прошлом месяце. Это стало реакцией на падение российского беспилотника на жилой дом в Галаце 29 мая.

В ответ Россия решила объявить генерального консула Румынии персоной нон грата и закрыть генеральное консульство страны в Санкт-Петербурге.