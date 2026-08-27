Reuters: грецький Patriot атакував дрони над Саудівською Аравією

Система протиповітряної оборони, якою керують грецькі військовослужбовці в Саудівській Аравії, у четвер перехопила зграю дронів у районі Янбу, де розташовані великі нафтопереробні підприємства.

Про це повідомили агентству Reuters джерела в грецьких силах безпеки, пише "Європейська правда".

Це вже третій випадок застосування грецької системи в бойових умовах з початку американо-ізраїльської війни проти Ірану, що підкреслює зростання військової ролі європейських союзників у захисті енергетичної інфраструктури Перської затоки.

"Батарея вступила у бій з дронами у координації з саудівськими системами протиповітряної оборони", – зазначило одне з джерел, додавши, що грецька система Patriot випустила три ракети, не уточнивши при цьому кількість збитих дронів чи їхнє походження.

Друге джерело підтвердило цю інформацію.

Греція розгорнула в Саудівській Аравії з 2021 року батарею протиповітряної оборони Patriot американського виробництва, яку обслуговує грецький персонал, у рамках угоди про допомогу в захисті енергетичних об’єктів королівства.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що Греція розглядає можливість виведення батареї Patriot з Саудівської Аравії після п’ятирічного перебування.

Минулого тижня стало відомо, що у Греції нібито почали розмірковувати над переміщенням батареї ЗРК Patriot з острова Карпатос у контексті ймовірних намірів Ірану вдарити по американських силах на території Європи.