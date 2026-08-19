У Греції розмірковують над переміщенням батареї Patriot у зв'язку з потенційними діями Ірану

У Греції нібито почали розмірковувати над переміщенням батареї ЗРК Patriot на острові Крит у контексті ймовірних намірів Ірану вдарити по американських силах на території Європи.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

У Міністерстві оборони Греції нібито зважують доцільність переміщення батареї ЗРК Patriot, що з березня розгорнута на острові Карпатос, в район бази поблизу міста Суда на Криті – у зв’язку з ризиками ескалації на Близькому Сході та потенційною можливістю ударів Ірану по об’єктах у Європі, які використовуються американськими військовими.

За словами джерел, якщо військові вважатимуть, що загроза для бази є значною, туди можуть перекинути Patriot з Карпатоса задля більшої щільності ППО.

Також не виключають, що у північній частині країни можуть розмістити ще одну батарею Patriot, як навесні 2026 року, якщо сусідня Болгарія повторно звернеться з таким проханням.

Одночасно співрозмовники акцентували, що оскільки нещодавно очільник МЗС Греції спілкувався з іранським колегою, між Афінами й Тегераном є канали зв’язку і поки не вважається, що Греція перебуває під підвищеною загрозою.

Нагадаємо, FT з посиланням на джерела опублікувало матеріал про те, що Іран нібито розглядає можливість ударів по американських силах у Європі, якщо Вашингтон піде на додаткову ескалацію у війні. Як можливі цілі згадували бази на території Болгарії та на Кіпрі.

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що зараз ніякі перемовини з Іраном не ведуться.