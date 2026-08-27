Reuters: греческий Patriot атаковал дроны над Саудовской Аравией

Система противовоздушной обороны, управляемая греческими военнослужащими в Саудовской Аравии, в четверг перехватила группу дронов в районе Янбу, где расположены крупные нефтеперерабатывающие предприятия.

Об этом сообщили агентству Reuters источники в греческих силах безопасности, пишет "Европейская правда".

Это уже третий случай применения греческой системы в боевых условиях с начала американо-израильской войны против Ирана, что подчеркивает рост военной роли европейских союзников в защите энергетической инфраструктуры Персидского залива.

"Батарея вступила в бой с дронами в координации с саудовскими системами противовоздушной обороны", – отметил один из источников, добавив, что греческая система Patriot выпустила три ракеты, не уточнив при этом количество сбитых дронов или их происхождение.

Второй источник подтвердил эту информацию.

Греция развернула в Саудовской Аравии с 2021 года батарею противовоздушной обороны Patriot американского производства, которую обслуживает греческий персонал, в рамках соглашения об оказании помощи в защите энергетических объектов королевства.

Недавно СМИ сообщили, что Греция рассматривает возможность вывода батареи Patriot из Саудовской Аравии после пятилетнего пребывания.

На прошлой неделе стало известно, что в Греции якобы начали размышлять над перемещением батареи ЗРК Patriot с острова Карпатос в контексте вероятных намерений Ирана нанести удар по американским силам на территории Европы.