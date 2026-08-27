У Єврокомісії кажуть, що не були попереджені про візит директора ЦРУ у Москву

Європейська комісія не була попереджена про візит в Москву директора ЦРУ Джона Реткліффа, і в той самий час продовжує посилювати оборонні спроможності Євросоюзу.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомили речники Єврокомісії у четвер, 27 серпня.

Єврокомісія залишила без коментарів візит директора ЦРУ в Москві та наголосила на посиленні оборонної спроможності ЄС.

"Директор ЦРУ не інформував нас про свій графік", – заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

"Ми не чекаємо, поки настане дедлайн 2030 року, щоб почати діяти", – додав речник Єврокомісії з питань оборони Тома Реньє, відповідаючи на питання журналістів, чи не варто у контексті мети візиту Реткліффа в Москву, пересунути ціль флагманського оборонного проєкту "Готовність 2030" на 2026 рік.

Він нагадав про оборонний фінансовий інструмент SAFE, який вже успішно почав діяти – зокрема, 26 серпня Румунія отримала першу виплату в розмірі 2,5 млрд євро на посилення оборонних спроможностей та інвестиції в оборонну промисловість.

"Ми вже забезпечили понад 90 млрд євро в межах інструменту SAFE. Ми вже здійснюємо перші виплати. Робота триває. Контракти підписуються, тож Комісія просувається вперед на оборонному напрямі на повній швидкості, як і ЄС загалом", – наголосив Тома Реньє.

Як повідомляла "Європейська правда", з джерел ЗМІ стало відомо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви попередив російських посадовців, щоб вони не загострювали конфлікт із союзниками США по НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою.

Пізніше візит Реткліффа в Москву прокоментував президент США Дональд Трамп.

Своєю чергою у Кремлі заявили, що візит глави ЦРУ пов’язаний із контактами між спецслужбами РФ і США.