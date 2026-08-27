В Еврокомиссии говорят, что не были предупреждены о визите директора ЦРУ в Москву

Европейская комиссия не была предупреждена о визите в Москву директора ЦРУ Джона Ретклиффа, и в то же время продолжает укреплять оборонный потенциал Евросоюза.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщили представители Еврокомиссии в четверг, 27 августа.

Еврокомиссия не прокомментировала визит директора ЦРУ в Москву и подчеркнула необходимость укрепления оборонного потенциала ЕС.

"Директор ЦРУ не информировал нас о своём графике", – заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

"Мы не будем ждать наступления крайнего срока в 2030 году, чтобы начать действовать", – добавил представитель Еврокомиссии по вопросам обороны Тома Ренье, отвечая на вопрос журналистов, не стоит ли в контексте цели визита Ретклиффа в Москву перенести срок реализации флагманского оборонного проекта "Готовность 2030" на 2026 год.

Он напомнил об оборонном финансовом инструменте SAFE, который уже успешно начал действовать – в частности, 26 августа Румыния получила первую выплату в размере 2,5 млрд евро на укрепление оборонного потенциала и инвестиции в оборонную промышленность.

"Мы уже выделили более 90 млрд евро в рамках инструмента SAFE. Мы уже осуществляем первые выплаты. Работа продолжается. Контракты подписываются, поэтому Комиссия продвигается вперед в оборонном направлении на полной скорости, как и ЕС в целом", – подчеркнул Тома Ренье.

Как сообщала "Европейская правда", из источников в СМИ стало известно, что директор ЦРУ Джон Ретклифф во время визита в Москву предупредил российских чиновников, чтобы они не обостряли конфликт с союзниками США по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.

Позже визит Ретклиффа в Москву прокомментировал президент США Дональд Трамп.

В свою очередь в Кремле заявили, что визит главы ЦРУ связан с контактами между спецслужбами РФ и США.