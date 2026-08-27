У Румунії позитивно оцінили візит глави ЦРУ до Москви

Глава МЗС Румунії Оана Цою вважає, що візит керівника ЦРУ Джона Реткліффа до Москви може підштовхнути Росію до переговорів про завершення війни.

Слова посадовиці цитує Digi24, передає "Європейська правда".

На запитання про поїздку керівника ЦРУ до РФ, Цою підкреслила, що США закликали Росію піти шляхом миру, і такий "прямий контакт" міг би привести Москву за стіл переговорів. Водночас глава МЗС Румунії наголосила на необхідності координації з Україною та європейськими союзниками.

"Сполучені Штати вже деякий час закликають Росію йти шляхом миру, і ми вважаємо, що прямий контакт може бути корисним. У цьому контексті ми завжди говорили, що для того, щоб залучити Росію до мирних переговорів на стійкій основі, нам потрібна координація з Україною, а також координація між європейськими та американськими лідерами. Тож ми налаштовані оптимістично", – заявила Цою.

Дипломатка також висловила впевненість, що Сполучені Штати поділяться інформацією про візит Реткліффа до Москви "тоді, коли й якщо вважатимуть за необхідне поінформувати громадськість, партнерів та союзників, відповідно до власних планів у цьому напрямку".

Цою, яка перебуває з візитом у Кишиневі з нагоди Дня незалежності Молдови, анонсувала свою зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та главою МЗС Андрієм Сибігою.

"Звісно, нас там прийме президентка (Молдови. – Ред.) Мая Санду, і ми матимемо нагоду продовжити обговорення того, як ми бачимо шлях до міцного та сталого миру в регіоні", – зазначила очільниця МЗС Румунії.

Першим про поїздку глави ЦРУ Джона Реткліффа до Росії повідомив телеканал CBS. Новина про його візит з’явилася після того, як у московському аеропорту було помічено транспортний літак ВПС США Boeing C-17A Globemaster III, а також кортеж американських дипломатів.

ЗМІ повідомили, що Вашингтон попросив Київ деякий час не атакувати Москву і Санкт-Петербург на тлі візиту глави ЦРУ.

За даними The Wall Street Journal, директор ЦРУ Джон Реткліфф приїхав до Москви, оскільки американська сторона зібрала розвіддані про ранні приготування Росії до можливої військової мобілізації.

Як передає Politico, Реткліфф під час візиту до Москви попередив російських посадовців, щоб вони не загострювали конфлікт із союзниками США по НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою.