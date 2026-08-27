В Румынии положительно оценили визит главы ЦРУ в Москву

Глава МИД Румынии Оана Цою считает, что визит руководителя ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву может подтолкнуть Россию к переговорам о прекращении войны.

Слова чиновницы цитирует Digi24, передает "Европейская правда".

На вопрос о поездке главы ЦРУ в РФ Цою подчеркнула, что США призвали Россию пойти по пути мира, и такой "прямой контакт" мог бы привести Москву за стол переговоров. В то же время глава МИД Румынии подчеркнула необходимость координации с Украиной и европейскими союзниками.

"Соединенные Штаты уже некоторое время призывают Россию идти по пути мира, и мы считаем, что прямой контакт может быть полезен. В этом контексте мы всегда говорили, что для того, чтобы вовлечь Россию в мирные переговоры на устойчивой основе, нам нужна координация с Украиной, а также координация между европейскими и американскими лидерами. Поэтому мы настроены оптимистично", – заявила Цою.

Дипломатка также выразила уверенность, что Соединенные Штаты поделятся информацией о визите Ретклиффа в Москву "тогда, когда и если сочтут необходимым проинформировать общественность, партнеров и союзников, в соответствии со своими планами в этом направлении".

Цою, которая находится с визитом в Кишиневе по случаю Дня независимости Молдовы, анонсировала свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Андреем Сибигой.

"Конечно, нас там примет президент (Молдовы. – Ред.) Майя Санду, и у нас будет возможность продолжить обсуждение того, как мы видим путь к прочному и устойчивому миру в регионе", – отметила глава МИД Румынии.

Первым о поездке главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Россию сообщил телеканал CBS. Новость о его визите появилась после того, как в московском аэропорту был замечен транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III, а также кортеж американских дипломатов.

СМИ сообщили, что Вашингтон попросил Киев какое-то время не наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу на фоне визита главы ЦРУ.

По данным The Wall Street Journal, директор ЦРУ Джон Ретклифф прибыл в Москву, поскольку американская сторона собрала разведданные о ранних приготовлениях России к возможной военной мобилизации.

Как передает Politico, Ретклифф во время визита в Москву предупредил российских чиновников, чтобы они не обостряли конфликт с союзниками США по НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.