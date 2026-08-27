Швеція надала Україні ще $28 млн: частина коштів піде на програму PURL

Швеція надає додатковий внесок у розмірі приблизно 270 млн шведських крон (близько $28,3 млн) до низки багатосторонніх фондів та ініціатив з метою підтримки України.

Про це повідомив уряд країни, пише "Європейська правда".

Як зазначається, уряд доручив Збройним силам Швеції розподілити фінансові пожертви між різними фондами та ініціативами на загальну суму понад 270 млн шведських крон.

У заяві зауважили, що $14 млн з цієї суми спрямують на програму PURL із закупівлі американського озброєння.

"Підтримка Швеції є довгостроковою, суттєвою та ґрунтується на потребах і пріоритетах України. Завдяки подальшій підтримці ініціативи PURL Україна може швидко отримати доступ до американських засобів, що мають високий пріоритет. Сюди входять засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, які дають Україні змогу й надалі захищатися від постійних атак Росії", – зазначив міністр оборони країни Пол Йонсон.

Зазначається, що це вже вп’яте, коли Швеція робить внесок у рамках ініціативи PURL. З урахуванням цього нового внеску загальний обсяг коштів, наданих Швецією в рамках PURL, становить $552 млн.

У липні норвезький уряд оголосив про виділення 3 млрд крон (268 млн євро) на зміцнення протиповітряної оборони України, зокрема в рамках програми PURL із закупівлі американського озброєння.

25 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала ракети до систем протиповітряної оборони Patriot від партнерів.