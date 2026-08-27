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Швеция выделила Украине ещё $28 млн: часть средств пойдёт на программу PURL

Новости — Четверг, 27 августа 2026, 16:52 — Уляна Кричковская-Богданова

Швеция делает дополнительный взнос в размере примерно 270 млн шведских крон (около $28,3 млн) в ряд многосторонних фондов и инициатив с целью поддержки Украины.

Об этом сообщило правительство страны, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, правительство поручило Вооруженным силам Швеции распределить финансовые пожертвования между различными фондами и инициативами на общую сумму свыше 270 млн шведских крон.

В заявлении отмечается, что 14 млн долларов из этой суммы будут направлены на программу PURL по закупке американского вооружения.

"Поддержка Швеции носит долгосрочный и существенный характер и основана на потребностях и приоритетах Украины. Благодаря дальнейшей поддержке инициативы PURL Украина может быстро получить доступ к американскому оборудованию, имеющему высокий приоритет. Сюда входят средства противовоздушной обороны и боеприпасы, которые позволяют Украине и в дальнейшем защищаться от постоянных атак России", – отметил министр обороны страны Пол Йонсон.

Отмечается, что это уже пятый раз, когда Швеция вносит вклад в рамках инициативы PURL. С учетом этого нового взноса общий объем средств, предоставленных Швецией в рамках PURL, составляет $552 млн.

В июле норвежское правительство объявило о выделении 3 млрд крон (268 млн евро) на укрепление противовоздушной обороны Украины, в частности в рамках программы PURL по закупке американского вооружения.

25 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot от партнеров.

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