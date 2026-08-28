В водах Румынии загорелось торговое судно, президент предполагает, что был удар

В четверг вечером в Чёрном море, в исключительной экономической зоне Румынии, загорелось торговое судно; экипаж из 12 моряков был спасён.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание News.ro.

Представители Румынского военно-морского управления (ANR) объявили, что в четверг, около 17:55, получили сообщение о пожаре на судне PROGRESS IV под флагом Доминиканской Республики, которое в последний раз было зафиксировано примерно в 15 морских милях от Сфинту-Георге, в исключительной экономической зоне Румынии.

"Торговое судно MOHAMAD B было немедленно направлено в этот район, а также были срочно мобилизованы спасательные суда ARSVOM, SAR ARES и SAR ARTEMIS вместе с судном MAI 0201 (Пограничная полиция), назначенным координатором на месте происшествия", – отметили представители ANR.

На борту судна PROGRESS IV находились 12 членов экипажа, их спасли. Один человек получил ранение.

Президент Румынии Никушор Дан, комментируя инцидент, предположил, что корабль мог подвергнуться нападению. В то же время он призвал "не вдаваться в спекуляции".

"Судно подверглось удару и, по всей видимости, затонуло, но пока мы не знаем, кем, каким именно... Будет проведено расследование, всё выяснится, но не стоит вдаваться в спекуляции", – отметил Дан на пресс-конференции.

Сообщалось, что в четверг, 27 августа, румынская система радиолокационного наблюдения обнаружила воздушную цель в 33 км к северу от украинского острова Змеиный. В небо были подняты два истребителя F-18 испанских Воздушно-космических сил.

Как сообщалось, 26 августа на пляже в Олимпе, что в районе румынской Констанцы, был найден фрагмент неизвестного беспилотника.

В тот же день обломки дронов нашли сразу на нескольких пляжах в Болгарии.