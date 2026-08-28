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В Сеуте через месяц после наплыва мигрантов произошли столкновения между местными жителями и полицией

Новости — Пятница, 28 августа 2026, 11:09 — Кристина Бондарева

В испанском североафриканском анклаве Сеута в четверг, через месяц после массового наплыва мигрантов из Марокко, произошли столкновения между местными жителями и полицией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

Полиция разогнала протестующих на пляже после того, как группа демонстрантов пришла в район, где спали мигранты. Во время беспорядков подожгли некоторые вещи на пляже.

Также в четверг десятки протестующих устроили пикет, чтобы временно заблокировать проезд автомобилей Красного Креста к пляжу, где должны были раздавать еду сотням мигрантов, остающихся в этом районе.

Демонстранты, многие из которых размахивали испанскими флагами, скандировали "Они должны уйти" и "Прочь Красный Крест", пока их не разогнала полиция.

Эти инциденты произошли после того, как поздно вечером в среду полиция применила слезоточивый газ, чтобы не допустить столкновений между протестующими и мигрантами, разбивших лагерь на пляже.

Жители Сеуты, площадь которой составляет всего 18 квадратных километров, регулярно выходят на демонстрации из-за ухудшения ситуации с безопасностью и гигиеной, связанного с наплывом мигрантов.

Напряженность возросла после того, как военный автомобиль с четырьмя солдатами попал в "засаду" в ночь на четверг: около 70 мигрантов забросали его камнями и другими предметами.

Солдаты отступили и вызвали на помощь полицию. Правоохранители задержали 12 мигрантов, все они – граждане Марокко.

Более 70 тысяч мигрантов попали в Сеуту в конце июля. Они добирались вплавь или пешком из соседнего Марокко во время хаотичного наплыва, который привел к гибели десятков людей и спровоцировал новую напряженность в отношении миграционной политики внутри Европейского Союза.

Хотя подавляющее большинство вернулось в Марокко уже через несколько часов, тысячи людей до сих пор остаются на территории анклава, многие из них живут прямо на улице.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.

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