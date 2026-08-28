В Сеуте через месяц после наплыва мигрантов произошли столкновения между местными жителями и полицией

В испанском североафриканском анклаве Сеута в четверг, через месяц после массового наплыва мигрантов из Марокко, произошли столкновения между местными жителями и полицией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

Полиция разогнала протестующих на пляже после того, как группа демонстрантов пришла в район, где спали мигранты. Во время беспорядков подожгли некоторые вещи на пляже.

Также в четверг десятки протестующих устроили пикет, чтобы временно заблокировать проезд автомобилей Красного Креста к пляжу, где должны были раздавать еду сотням мигрантов, остающихся в этом районе.

Демонстранты, многие из которых размахивали испанскими флагами, скандировали "Они должны уйти" и "Прочь Красный Крест", пока их не разогнала полиция.

In Ceuta, Spain, residents are blocking the Red Cross in an attempt to prevent food deliveries to illegal Moroccan migrants staying in the city. The incident comes amid growing local anger following the migration influx from Morocco and clashes around migrant camps along the… https://t.co/uZ8FjodzVo pic.twitter.com/TOfulT1f4c – DDF NEWS (@ddfmarketing1) August 28, 2026

Эти инциденты произошли после того, как поздно вечером в среду полиция применила слезоточивый газ, чтобы не допустить столкновений между протестующими и мигрантами, разбивших лагерь на пляже.

Жители Сеуты, площадь которой составляет всего 18 квадратных километров, регулярно выходят на демонстрации из-за ухудшения ситуации с безопасностью и гигиеной, связанного с наплывом мигрантов.

Напряженность возросла после того, как военный автомобиль с четырьмя солдатами попал в "засаду" в ночь на четверг: около 70 мигрантов забросали его камнями и другими предметами.

Солдаты отступили и вызвали на помощь полицию. Правоохранители задержали 12 мигрантов, все они – граждане Марокко.

Более 70 тысяч мигрантов попали в Сеуту в конце июля. Они добирались вплавь или пешком из соседнего Марокко во время хаотичного наплыва, который привел к гибели десятков людей и спровоцировал новую напряженность в отношении миграционной политики внутри Европейского Союза.

Хотя подавляющее большинство вернулось в Марокко уже через несколько часов, тысячи людей до сих пор остаются на территории анклава, многие из них живут прямо на улице.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.