Большинство литовцев поддерживают введение всеобщей воинской обязанности

Подавляющее большинство литовцев – 76% – поддерживают введение всеобщей воинской обязанности к 2030 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса Norstat, проведенного по заказу ассоциации Visuotinė gynyba, сообщает LRT.

Согласно опросу, более 25% высказываются за введение всеобщего призыва к 2030 году, а 51% респондентов поддерживают его введение "как можно скорее".

Еще почти 8% поддержали бы всеобщий призыв после 2030 года, а 12% считают, что Литве такие меры вообще не нужны. 4% не имеют мнения по этому вопросу.

"На сегодняшний день население действительно готово к этому и надеется, что лица, принимающие решения, обеспечат переход к всеобщему призыву в течение ближайших трех лет", – заявил журналистам руководитель ассоциации Visuotinė gynyba Томас Годляускас.

Как отметил Годляускас, литовцы в возрасте 60–84 лет более благосклонны к скорейшему внедрению этой модели, тогда как участники опроса в возрасте 18–29 лет проявляют меньшую поддержку.

Участников также спросили, на кого, по их мнению, должен распространяться всеобщий призыв. 40,1% опрошенных считают, что призывать следует всех мужчин. В то же время почти 19% считают, что эта обязанность должна распространяться как на мужчин, так и на женщин.

51,5% опрошенных высказались за то, чтобы служба была добровольной для женщин и могла принимать более разнообразные формы. В то же время почти 13% заявили, что, по их мнению, для женщин должен действовать такой же порядок призыва, как и для мужчин. 35% опрошенных считали, что женщин не следует привлекать к всеобщему призыву.

В рамках исследования было опрошено 1 501 респондент с использованием комбинации методов интернет- и телефонных интервью. Погрешность опроса составила 3%.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее высказался в поддержку идеи введения всеобщей воинской повинности, однако считает, что для этого необходимо должным образом подготовиться.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна "хорошими темпами" двигается к всеобщей воинской повинности.

В Литве вступил в силу новый порядок обязательной начальной военной службы, целью которого является увеличение количества призывников. Согласно ему, молодежь призывается на военную службу сразу после окончания школы. В этом году в Литве пять тысяч юношей будут проходить обязательную военную службу, ещё три тысячи – станут добровольцами.

В прошлом году тогдашний премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявляла, что страна в конечном итоге введёт всеобщий военный призыв.