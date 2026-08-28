СМИ: французские "Зелёные" рассматривают союз с Меланшоном на президентских выборах

Успешный старт президентской кампании леворадикального политика Жана-Люка Меланшона заставил влиятельных представителей французских "Зеленых" задуматься над тем, не стоит ли им отказаться от участия в выборах в следующем году и поддержать набирающего популярность левого кандидата.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Если "Зеленые" решат поддержать Меланшона, это укрепит его позиции как главного кандидата левого лагеря и повысит шансы на выход во второй тур, где, вероятно, он может столкнуться с лидером ультраправых Марин Ле Пен.

Место во втором туре нередко определяется с минимальным отрывом. На двух последних президентских выборах Меланшон не проходил дальше, лишь немного отставая от кандидата, занявшего второе место в первом туре.

Разговоры о возможном союзе между Меланшоном и "Зелеными" активизировались в эти выходные, когда влиятельные представители партии посетили ежегодную конференцию его политической силы "Непокоренная Франция".

Лидер "Зеленых" и кандидат в президенты Марин Тонделье не стала исключать возможность такого союза. В среду на пресс-конференции её спросили о программах Меланшона и левоцентристского кандидата, депутата Европарламента Рафаэля Глюксмана.

"Ни Жан-Люк Меланшон, ни Рафаэль Глюксман не являются самыми ярыми врагами экологии во Франции", – заявила Тонделье.

Тонделье войдет в историю как первая беременная кандидатка в президенты Франции. В то же время ей пока не удается существенно укрепить свои позиции в предвыборной гонке: ее рейтинг колеблется на уровне нескольких процентов, что значительно меньше необходимого для выхода во второй тур показателя.

Однако даже такой результат может иметь решающее значение. Если рейтинги сохранятся на нынешнем уровне, участие Тонделье в выборах может раздробить голоса левого электората и помешать Меланшону выйти во второй тур.

Часть центристского крыла "Зелёных" склоняется к поддержке Глюксмана. В то же время самые громкие призывы внутри партии касаются именно возможного партнерства с "Непокоренной Францией".

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