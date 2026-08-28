Страны Балтийского моря создадут оперативную группу для защиты от дронов

Страны, омываемые Балтийским морем, планируют создать совместную оперативную группу для защиты от беспилотников, что позволит им оперативно реагировать на растущую угрозу гибридных атак.

Об этом в пятницу сообщил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, которого цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Цель заключается в создании рабочей группы, которая обеспечит быстрый обмен информацией, сказал Добриндт перед встречей со своими коллегами из Балтийского региона в городе Фленсбург.

"Иностранные государства ежедневно пытаются атаковать и подрывать демократию, безопасность и экономическую мощь в пределах ЕС", – заявил глава МВД Германии.

Он предупредил, что такие атаки могут "приобрести новое измерение в ближайшие месяцы", а гибридная угроза "повсеместна".

С момента начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году в Балтийском море, омывающем восемь стран НАТО (Германию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Данию) и Россию, произошли многочисленные случаи возможных диверсий, связанных с подводными кабелями и критически важными газопроводами.

Германия была особенно бдительна в отношении угроз, связанных с дронами, после того как в начале этого месяца в аэропорту "Лейпциг/Халле" – важном военном логистическом центре – был обнаружен один из дронов с взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета "Антонов", который использовался для перевозки военных материалов.

Немецкие следователи также подозревают, что в ту ночь второй беспилотник мог столкнуться с грузовым самолетом DHL вскоре после временного закрытия аэропорта.

А 25 августа стало известно, что правоохранители обнаружили ещё один беспилотник со взрывчаткой, который, предположительно, был задействован в инциденте в аэропорту "Лейпциг/Халле".

Немецкие власти подозревают возможную причастность России к инциденту, однако происхождение дронов до сих пор не установлено.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правоохранительные органы продолжают работать над установлением причастности. Если информация, которой располагают немецкие власти, подтвердится, Берлин обнародует её.