Штормы на востоке Франции вызвали перебои с электроснабжением

В результате непогоды, охватившей несколько департаментов Франции, в пятницу около 2200 человек остались без электроэнергии.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В результате сильных штормов три человека получили легкие травмы в департаментах Луар, Валь-де-Марн и Ду, сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес. Он добавил, что примерно 1700 потребителей остались без электроэнергии в восточных департаментах Франции и еще 500 – в департаменте Алье.

По словам главы МВД, сильные грозы в четверг вечером привели к "нескольким сотням спасательных операций". Ситуация была особенно напряженной в Иль-де-Франс, на востоке и юго-востоке.

"В департаменте Сена и Марна было зафиксировано 80 выездов, а в Валь-де-Марне – 120, в частности из-за падения деревьев", – добавил Нуньес.

Семь департаментов на востоке Франции до 10:00 утра пятницы оставались под "оранжевым уровнем опасности" в связи с грозами, объявленным Météo-France. Метеорологический институт предупредил, что грозы могут и в дальнейшем охватывать многочисленные регионы, но их интенсивность теперь соответствует уровню "желтого" предупреждения.

Сообщалось, что 24 августа торнадо пронесся по деревне на юго-западе Франции, в результате чего 41 человек пострадал и сотни домов были повреждены.

В начале августа сильные штормы вызвали наводнения и оползни в горных районах западной Австрии, в результате чего туристы оказались в изоляции в горной хижине.

В июле смерч на севере Германии повредил около 50 зданий.