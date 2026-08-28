Литва передала критически важное энергооборудование двум областям Украины

Киевская и Житомирская области получили новые партии критически важного энергооборудования из Литвы.

Об этом в X сообщило Министерство энергетики Украины, пишет "Европейская правда".

Партии энергетической помощи общим весом 28,31 тонны включают трансформаторы, оборудование для защиты от перенапряжения, электродвигатель и другие необходимые компоненты для электросети. Они помогут обеспечить надежную работу энергосети и облегчат ремонт и замену поврежденного оборудования, отметили в Минэнерго.

В ведомстве поблагодарили народ Литвы, компании Litgrid AB, оператора распределительной сети в Литве "Energijos skirstymo operatorius", Amber Grid, а также Механизм гражданской защиты, который оказывал логистическую поддержку для доставки этой помощи.

26 августа сообщалось, что прифронтовые общины Сумской области получили от Швеции новую партию средств физической защиты энергетической инфраструктуры.

Сообщалось, что Министерство экономики Латвии в дополнение к ранее принятому решению о закупке дизельных генераторов для Черниговской области направит остаток средств на приобретение еще 12 дизельных генераторов.