В Нидерландах рассматривают варианты наказания общественного вещателя за эфир о Гитлере

Правительство Нидерландов изучает возможные меры наказания в отношении общественного вещателя ON в связи со скандалом, связанным с обсуждением взглядов нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Правительство изучает, какие существуют юридические возможности, чтобы принять меры против вещателя ON или даже исключить его из системы общественного вещания. Об этом заявила министр образования, культуры и науки Рианне Летсхерт. Поводом стал резонанс вокруг использования цитаты Гитлера и последующее обсуждение в эфире.

Летсхерт отметила, что в настоящее время проводит оценку ситуации: "Что я могу сделать с юридической точки зрения? Что говорит общество? Что говорит палата представителей? Все это в конечном итоге приведет к окончательному решению". По ее словам, это решение в отношении общественного вещателя будет принято "очень скоро".

ON (также известный как Ongehoord Nederland) оказался под шквалом критики из-за онлайн-эфира в конце июля, в котором обсуждалось высказывание Адольфа Гитлера. В этом фрагменте Гитлер выступает против "оторванной от корней международной клики", после чего кто-то из аудитории восклицает: "Евреи!".

Ведущая Арлетт Адриани на основе этого фрагмента предложила главному редактору Йоосту Нимеллеру и ведущей Раисе Бломместейн следующее утверждение: "Космополитическая элита по своей сути неизбежно враждебна обычному, укорененному народу". На это они оба ответили, что согласны с этим мнением.

Нимеллер сказал, что Гитлер некоторые вещи говорил "просто очень правильно". Он также отметил, что есть "некоторые вещи у Гитлера", с которыми он тоже согласен, если оставить в стороне его антисемитизм. В то же время оба четко подчеркнули, что не разделяют всех идей нацистского лидера.

Омбудсмен по вопросам общественных вещателей получил десятки жалоб на этот выпуск. После того как разразился скандал, директор ON Петер Влеммикс заявил, что "недостаточно учли деликатность темы". Летсхерт назвала этот эфир "ужасным, отвратительным, оскорбительным и ненужным".

ON уже не раз получал выговоры за нарушение журналистских стандартов. На общественного вещателя неоднократно налагали санкции. В нижней палате парламента Нидерландов уже давно звучат призывы исключить вещателя из системы общественного вещания.

Министр подчеркивает, что решение об исключении вещателя из системы должно быть надлежащим образом юридически обосновано.

ON входит в систему общественного вещания Нидерландов с 2022 года.

Напомним, недавно в Австрии завершили реконструкцию дома, где родился Адольф Гитлер, и отныне в здании в городе Браунау-на-Инне располагается полицейский участок.

В июле в Германии на мероприятии, посвящённом неудачному покушению на Гитлера, произошла стычка из-за венка от "АдН".