У Німеччині на відзначенні невдалого замаху на Гітлера сталась сутичка через вінок від "АдН"

У Німеччині під час офіційного відзначення чергової річниці невдалого замаху на Адольфа Гітлера сталася сутичка через вінок від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" – він обурив нащадка одного з учасників руху опору.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Інцидент стався під час офіційного відзначення у Берліні чергової річниці невдалого замаху на Адольфа Гітлера. 20 липня 1944 року група офіцерів Вермахту спробувала за допомогою вибухівки ліквідувати Гітлера, щоб покласти край нацистському режиму та завершити війну. Замах закінчився невдало, чотирьох організаторів розстріляли того ж вечора.

Тобіас Коренке, який є далеким родичем тодішнього теолога-протестанта, учасника руху опору Дітріха Боноффера, спробував прибрати від меморіалу вінок, залишений від імені ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Охорона втрутилася, у процесі цього протистояння вінок пошкодили.

Clemens Bilan / EPA

"Багато нащадків, і я серед них, дуже сердяться, коли бачать тут вінки від "АдН". Для нас це неприйнятно", – прокоментував Коренке, пояснюючи свій вчинок.

У пресслужбі "Альтернативи для Німеччини" підтвердили, що надали вінок для пам’ятних заходів, але не змогли з певністю сказати, чи був на церемонії хтось від партії. Як одна з парламентських партій "АдН" була запрошена на церемонію.

Опитування у Німеччині підтверджують, що ультраправа "АдН" залишається найпопулярнішою партією і продовжує випереджати керівний блок.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив про небезпеку посилення позицій ультраправої "Альтернативи для Німеччини", зокрема через її позицію щодо Росії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив занепокоєння зростанням популярності крайніх політичних сил, заявивши, що вони можуть підштовхнути країну до прірви.