Сибига примет участие в неформальной встрече глав МИД ЕС в Дублине

Министр иностранных дел Андрей Сибига в сентябре посетит столицу Ирландии, где встретится со своими европейскими коллегами.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий, пишет "Европейская правда".

По данным МИД, Сибига планирует 2 сентября посетить Дублин. В этот день в ирландской столице состоится неформальное заседание министров иностранных дел Европейского Союза.

Стоит отметить, что в этот день Сибига поблагодарил глав МИД Швеции, Польши, Нидерландов и Испании за их письмо в Европейскую комиссию относительно использования замороженных российских активов в интересах Украины. Тогда он также отметил, что с нетерпением ждет обсуждения с коллегами из ЕС на следующей неделе, чтобы рассмотреть пути дальнейших действий.

Накануне издание FT сообщило, что Швеция, Нидерланды, Испания и Польша подготовили письмо в Еврокомиссию с призывом возобновить работу над механизмом использования замороженных российских суверенных активов для финансирования Украины.