Венгерский парламент избрал главу нового агентства по возврату активов

Парламент Венгрии избрал профессора политологии Анну Унгер главой Национального агентства по возврату активов – органа, который должен расследовать подозрения в хищении государственных средств, прежде всего тех, которые были растрачены за 16 лет правления бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Унгер, не имеющая юридического образования, получила необходимые две трети голосов парламента во время голосования в пятницу, 28 августа.

Её главным конкурентом был юрист Миклош Лигети, который долгое время возглавлял юридическое направление венгерского представительства Transparency International.

Назначение Унгер вызвало критику еще до голосования: из почти 100 заявок на эту должность были обнародованы лишь несколько кандидатур, а правящая партия "Тиса" в итоге поддержала кандидатуру человека без практического опыта работы в сфере борьбы с коррупцией.

Премьер-министр Петер Мадьяр признал критику и заявил, что правительство готово расширить руководящую структуру агентства. По его словам, вице-президентами учреждения станут прокуроры, а ключевые решения будет принимать коллективное руководство.

"Агентством будет руководить не один человек", – заверил он.

Во время слушаний в парламентском комитете Унгер заявила, что её роль будет заключаться в том, чтобы "обеспечить новой венгерской демократии иммунную систему" против коррупции прошлой эпохи. В то же время она предостерегла от завышенных ожиданий.

28 июля сообщалось, что в Венгрии одобрили создание нового агентства, задачей которого является возвращение незаконно присвоенных государственных средств.

Недавно премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна планирует расширить налоговую базу для компаний, отменив "избирательные" налоги эпохи Орбана.