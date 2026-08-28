Нідерланди хочуть розширити повноваження розвідки для протидії кібератакам

Уряд Нідерландів прагне розширити повноваження своїх розвідувальних служб, щоб надати їм можливість ефективніше протидіяти кібератакам з боку Китаю та Росії.

Про це заявила під час спілкування із журналістами міністерка оборони країни Ділан Єшилгьоз-Зегеріус, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як зазначається, законопроєкт спрямований на спрощення механізмів реагування розвідувальних служб, щоб уникнути затягування процесу через бюрократичні процедури затвердження. Перш ніж пропозиція набуде чинності, її ще мають обговорити та проголосувати в парламенті.

"Ми спостерігаємо зростання кількості масштабних кібератак, що здійснюються російськими або китайськими хакерами. Наші супротивники також стають дедалі витонченішими", – сказала вона.

За словами очільниці Міноборони країни, завдяки такому законопроєкту Нідерланди "гострять ніж".

Прем'єр-міністр країни Роб Єттен своєю чергою наголосив, що Нідерланди є "важливою мішенню для шпигунства" через "високорозвинену економіку та технології".

Варто зазначити, що 26 серпня проросійська хакерська група Server Killers взяла на себе відповідальність за нещодавні кібератаки проти Норвегії.

Хакери заявили, що розпочали кібератаки проти Норвегії через те, що країна підписала з Україною угоду про стратегічне партнерство, а також оголосила про продовження фінансової підтримки на 2027 рік.