Нидерланды хотят расширить полномочия разведки для противодействия кибератакам

Правительство Нидерландов стремится расширить полномочия своих разведывательных служб, чтобы дать им возможность более эффективно противодействовать кибератакам со стороны Китая и России.

Об этом заявила во время общения с журналистами министр обороны страны Дилан Ешилгёз-Зегериус, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, законопроект направлен на упрощение механизмов реагирования разведывательных служб, чтобы избежать затягивания процесса из-за бюрократических процедур утверждения. Прежде чем предложение вступит в силу, его еще предстоит обсудить и проголосовать в парламенте.

"Мы наблюдаем рост числа масштабных кибератак, совершаемых российскими или китайскими хакерами. Наши противники также становятся всё более изощрёнными", – сказала она.

По словам главы Минобороны страны, благодаря такому законопроекту Нидерланды "затачивают нож".

Премьер-министр страны Роб Йеттен, в свою очередь, подчеркнул, что Нидерланды являются "важной мишенью для шпионажа" из-за "высокоразвитой экономики и технологий".

Стоит отметить, что 26 августа пророссийская хакерская группа Server Killers взяла на себя ответственность за недавние кибератаки против Норвегии.

Хакеры заявили, что начали кибератаки против Норвегии из-за того, что страна подписала с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве, а также объявила о продлении финансовой поддержки на 2027 год.