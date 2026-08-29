Молодежное крыло ультраправой "АдГ" выступает против призывов вывести Германию из еврозоны

Молодежное крыло немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") дистанцируется от давнего призыва партии о выходе Германии из еврозоны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Председатель молодежной организации "Generation Deutschland" (GD) Жан-Паскаль Хом заявил, что вместо этого они стремятся к реформам, направленным на устранение недостатков валютной системы.

"Мы не хотим, чтобы Германия вышла из еврозоны, но хотим устранить существующие структурные недостатки в системе евро", – сказал он.

GD планирует принять официальную позицию по этому вопросу на федеральном съезде, который состоится в субботу в Магдебурге.

В проекте заявления говорится, что евро укрепил единый европейский рынок, но имеет "структурные недостатки", и содержится призыв к реформам, которые повысят стабильность без ущерба для экономического единства Европы.

Партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), основанная в 2013 году как евроскептическая партия, в своей предвыборной программе на 2025 год призвала Германию выйти из еврозоны.

Хом, который также входит в состав федерального руководства "АдГ", расходится с лидером партии Алисой Вайдель и по вопросу миграции.

В то время как Вайдель призвала Германию выйти из Шенгенской зоны свободного передвижения, Хом заявил, что страна должна остаться в ней.

"GD" была создана в прошлом году как новая молодежная организация "АдН" после того, как партия распустила свое предыдущее молодежное крыло "Junge Alternative" (JA).

Напомним, лидер "АдН" Алиса Вайдель подтвердила намерения партии вывести Германию из Шенгенской зоны и еврозоны, если политическая сила победит на общенациональных выборах.

В то же время опросы показывают, что большинство граждан Германии не поддерживают основные требования из предвыборной программы "Альтернативы для Германии" ("АдГ") на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, расположенный на востоке страны.