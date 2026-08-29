Румыния теряет последнюю возможность получить средства ЕС на восстановление после пандемии

Румыния рискует потерять около 770 млн евро из фондов восстановления ЕС, поскольку её временное правительство и парламент не успевают принять ключевую реформу до крайнего срока 31 августа.

Об этом говорится в материале Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Эта реформа, являющаяся частью Национального плана восстановления и устойчивости Румынии (PNRR), была направлена на реформирование системы оплаты труда в государственном секторе и связана с последними этапами реализации программы восстановления страны.

Политические разногласия не позволили парламенту принять её вовремя.

Несоблюдение срока означает, что финансирование, вероятно, будет утрачено, несмотря на то, что правительство уже заложило эти средства в бюджеты и текущие проекты. Теперь эти расходы лягут на и без того напряжённые государственные финансы Румынии.

Министр по вопросам европейских фондов Драгош Пислару оценил, что Румыния всё же получит более 90% грантов, доступных в рамках фонда восстановления ЕС после пандемии.

Президент Никушор Дан находится под давлением с требованием назначить премьер-министра, способного обеспечить парламентское большинство, с тех пор как в мае вотум недоверия привел к падению предыдущего правительства.

На пресс-конференции в Молдове в четверг он вновь отказался назвать кандидата, заявив, что консультации возобновятся в сентябре.

По данным на середину лета, ультраправый "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона остается партией с наибольшей поддержкой избирателей, на втором месте после них с большим отрывом – социал-демократы PSD.

По состоянию на конец мая большинство румын относились отрицательно к идее "независимого" главы правительства, а 56 % поддержали бы объявление досрочных выборов.