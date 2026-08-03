Єдиний НПЗ Сербії може призупинити роботу через низький рівень води у Дунаї

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна зіткнулася з серйозними енергетичними проблемами, а через низький рівень води в Дунаї нафтопереробний завод у Панчево може бути змушений тимчасово призупинити роботу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал N1.

Сербський президент розповів, що Дунай наразі залишається судноплавним, але через низький рівень води судна можуть перевозити лише половину звичайного вантажу.

"Є чотири технологічні процеси, для яких нам потрібні Дунай і вода. У нас дуже багато проблем. Ми зробимо все, що в наших силах, і я сподіваюся, що нам не доведеться зупиняти роботу нафтопереробного заводу. Якщо ж доведеться це зробити, то вже за два-три дні Дунай стане несудноплавним", – сказав Вучич.

Вучич також зазначив, що існує безліч проблем із цінами на нафту на міжнародному ринку.

"Ми переживемо безліч економічних проблем і чергове зупинення нафтопереробного заводу, не дай Боже. Сподіваюся, що в цьому не буде потреби. Ми витримаємо все це фінансово, економічно, але витримати це неможливо, якщо ціни продовжуватимуть зростати. Немає ні нафти, ні дизельного палива", – сказав Вучич.

Хоча Вучич зазначив, що питання полягає в тому, чи "зможемо" ми боротися з природою, він також додав, що громадянам поки що не варто хвилюватися, і що він поінформує їх, "коли настане час хвилюватися".

На понеділок, 3 серпня, заплановано позачергове засідання Штабу з надзвичайних ситуацій Республіки для обговорення поточної ситуації та заходів, вжитих для забезпечення енергетичної стабільності.

Прем’єр-міністр Джуро Мацут закликав громадян раціонально використовувати електроенергію в найближчі дні через тривалу спеку та збільшення споживання, додавши, що ситуація в енергетичному секторі є "серйозною та складною".

Нагадаємо, у неділю Міністерство оборони Румунії почало операцію з підриву скельної породи на Дунаї, щоб перенаправити потік води до атомної електростанції у місті Чернаводе, і продовжить роботи в понеділок.

Мета операції – відвести частину потоку з рукава Бала до рукава Старого Дунаю, щоб забезпечити необхідне водопостачання для роботи АЕС у місті Чернаводе.

Потреба у таких заходах виникла через різке падіння рівня води в Дунаї, який став найнижчим за 30 років у Румунії. Це спричинило серйозний тиск на енергетичну систему країни.