Единственный НПЗ Сербии может приостановить работу из-за низкого уровня воды в Дунае

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна сталкивается с огромными энергетическими проблемами, отметив, что из-за низкого уровня воды в Дунае нефтеперерабатывающему заводу в Панчево, возможно, придется временно приостановить работу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал N1.

Президент Сербии сообщил, что Дунай пока остается судоходным, но из-за низкого уровня воды суда могут перевозить лишь половину обычного груза.

"Есть четыре технологических процесса, для которых нам нужны Дунай и вода. У нас очень много проблем. Мы сделаем все, что в наших силах, и я надеюсь, что нам не придется останавливать работу нефтеперерабатывающего завода. Если же придется это сделать, то уже через два-три дня Дунай станет несудоходным", – сказал Вучич.

Вучич также отметил, что существует множество проблем с ценами на нефть на международном рынке.

"Мы переживем множество экономических проблем и очередную остановку нефтеперерабатывающего завода, не дай Бог. Надеюсь, что в этом не будет необходимости. Мы выдержим все это финансово, экономически, но выдержать это невозможно, если цены будут продолжать расти. Нет ни нефти, ни дизельного топлива", – сказал Вучич.

Хотя Вучич отметил, что вопрос заключается в том, "сможем ли" мы бороться с природой, он также добавил, что гражданам пока не стоит волноваться и что он проинформирует их, "когда придет время волноваться".

На понедельник, 3 августа, запланировано внеочередное заседание Штаба по чрезвычайным ситуациям Республики для обсуждения текущей ситуации и мер, принятых для обеспечения энергетической стабильности.

Премьер-министр Джуро Мацут призвал граждан рационально использовать электроэнергию в ближайшие дни из-за продолжительной жары и роста потребления, добавив, что ситуация в энергетическом секторе является "серьезной и сложной".

Напомним, в воскресенье Министерство обороны Румынии начало операцию по взрыву скальной породы на Дунае, чтобы перенаправить поток воды к атомной электростанции в городе Чернаводе, и продолжит работы в понедельник.

Цель операции – отвести часть потока из рукава Бала в рукав Старого Дуная, чтобы обеспечить необходимое водоснабжение для работы АЭС в городе Чернаводе.

Необходимость в таких мерах возникла из-за резкого падения уровня воды в Дунае, который стал самым низким за 30 лет в Румынии. Это вызвало серьёзную нагрузку на энергетическую систему страны.